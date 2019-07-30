Москва, , 08:12 — REGNUM

Шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий полузащитник Андре Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что оба футболиста могут стать игроками «Спартака» в случае успешного прохождения медобследования.

Ларссон перейдёт из шведского «Норчепинга» за €4 млн. Сын знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона в нынешнем сезоне является лидером среди бомбардиров шведской лиги — на его счету 11 голов в 16 матчах.

Шюррле будет взят в аренду у дортмундской «Боруссии». В сезоне 2018/19 он играл в английском «Фулхэме» на правах аренды. На его счету шесть голов в 25 матчах.

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