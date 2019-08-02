Вашингтон, , 09:40 — REGNUM

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд не примет участия в Кубке мира по баскетболу — 2019 года в составе сборной США. Об этом сообщает Clutch Points.

Драммонд стал 13-м игроком сборной США, отказавшимся от участия в турнире. Ранее выступить за американскую команду отказались Энтони Дэвис, Си Джей Макколлум, Джеймс Харден, Брэдли Бил, Дэмьен Лиллард, Джей Джей Редик, Эрик Гордон и другие баскетболисты.

Напомним, Кубок мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная США сырает с командами Турции, Чехии и Японии.

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