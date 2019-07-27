Вашингтон, 27 июля 2019, 10:10 — REGNUM
Форвард Кармело Энтони не сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019. Об этом сообщил журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter.
Отмечается, что в руководстве сборной США отвергли вариант с приглашением Кармело Энтони в состав команды. Ветеран американской команды почти полностью пропустил сезон в НБА и был выведен из состава
Напомним, ранее от участия в турнире отказались такие звёзды НБА, как Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Энтони Дэвис, Тобайас Харрис, Си Джей Макколлум, Брэдли Бил, Эрик Гордон и Джей Джей Редик.
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