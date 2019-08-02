Сан-Паулу, Бразилия, , 08:01 — REGNUM

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 36-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до декабря 2022 года.

Напомним, с 2017 по 2019 год Алвес выступал за французский ПСЖ. Ранее он также играл за «Ювентус», «Барселону» и «Севилью». Алвес является рекордсменом по числу завоёванных титулов.

Читайте также: Бразильский защитник Дани Алвес выиграл 40-й трофей за карьеру

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Алвес надеется вернуться в «Барселону»