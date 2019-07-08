Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:12 — REGNUM

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес завоевал 40-й трофей за карьеру. Футболист обновил свой же рекорд, выиграв Кубок Америки.

Этот трофей стал для него 40-м. Их них 37 были завоеваны в составе клубов. Он выигрывал чемпионаты Испании (6 раз), Италии (1 раз) и Франции (2 раза). Кроме того, Алвес становился обладателем национальных кубков и суперкубков, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — Кубок УЕФА.

В составе сборной Бразилии 36-летний защитник стал двукратным обладателем Кубка Америки, а также выигрывал Кубок конфедераций.

Напомним, на протяжении своей карьеры Алвес играл за такие клубы, как испанские «Севилья» и «Барселона», итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ.

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