Цюрих, Швейцария, , 09:15 — REGNUM

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 10 претендентов на звание лучшего игрока года по версии организации. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В число претендентов вошли три футболиста «Ливерпуля» — Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Садио Мане.

Также в списке значатся Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эден Азар («Реал»).

Кроме того, претендентами на приз лучшему игроку являются два бывших игрока «Аякса» — Френки де Йонг и Маттейс де Лигт. В летнее межсезонье первый перешёл в «Барселону», а второй стал игроком «Ювентуса».

Отмечается, что вручение награды пройдёт 23 сентября в Милане.

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