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Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА

Спорт

Хорватский спортсмен стал обладателем данной награды впервые в своей карьере

Лондон, 24 сентября 2018, 23:37 — REGNUM  Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола. Церемония вручения наград ФИФА состоялась 24 сентября в Лондоне.

В минувшем сезоне 33-летний хорватский футболист в составе национальной команды стал серебряным призёром ЧМ-2018 в России и был признан лучшим игроком мундиаля, а также стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала».

Отметим, что Модрич получил звание футболиста года по версии ФИФА впервые в своей карьере. Помимо него на награду в этом году претендовали форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, а также нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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