Хельсинки, , 08:02 — REGNUM

Сербская «Црвена Звезда» вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В ответном матче с финским клубом ХИК «Црвена Звезда» проиграла в гостях со счётом 1:2. В составе ХИКа голы забили Себастьян Дальстрём и Рику Риски, у «Црвена Звезды» отличился Душан Йованчич.

Напомним, в первом матче «Црвена Звезда» одержала победу со чётом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей сербский клуб прошёл в следующий раунд.

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