Белград, , 07:58 — REGNUM

Сербская «Црвена Звезда» одержала победу над литовской «Судувой» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Црвены Звезды» голы забили нападающий Ричмонд Боакье и полузащитник Марко Мартин. У «Судувы» отличился форвард Михрет Топчагич.

Первый матч завершился нулевой ничьей. Таким образом, «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с финским клубом ХИК.