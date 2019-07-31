Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM

24-летний боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов стал первым гражданином Казахстана, подписавшим контракт с UFC. Об этом написал в социальных сетях его менеджер Саят Абдрахманов.

«Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC и войдет в историю как первый казахстанский боец, подписавший контракт с лучшей ММА-организацией», — отметил Абдрахманов. По его словам, дебютное выступление Рахмонова запланировано на ноябрь 2018 года.

Напомним, 28 июня в Нур-Султане состоялся турнир по смешанным единоборствам М-1. Шавкат Рахмонов провел титульный бой и защитил чемпионский пояс в полусреднем весе в схватке с Тиаго Варежао из Бразилии.

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