Москва, , 16:08 — REGNUM

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжит карьеру в лиге кулачных боев. Об этом 29 июля он сообщил на своей странице в Instagram.

Емельяненко подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв.

Напомним, последний бой Емельяненко провёл в августе 2018 года. Тогда он вышел в октагон с Тони Джонсоном, поединок завершился ничьей.

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