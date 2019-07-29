Москва, 29 июля 2019, 16:08 — REGNUM
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжит карьеру в лиге кулачных боев. Об этом 29 июля он сообщил на своей странице в Instagram.
Емельяненко подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle FC, который занимается организацией кулачных боёв.
Напомним, последний бой Емельяненко провёл в августе 2018 года. Тогда он вышел в октагон с Тони Джонсоном, поединок завершился ничьей.
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