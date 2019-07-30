Магас, , 17:01 — REGNUM

Ежегодный, четвёртый по счету всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия» пройдёт в Ингушетии с 31 июля по 4 августа. Матчи состоятся на территории школы #1 станицы Троицкое и на базе спортивного клуба «Ади-Ахмад», сообщили ИА REGNUM 30 июля, а пресс-службе правительства республики.

В качестве главного события фестиваля заявлена товарищеская встреча между двумя гроссмейстерами — Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Карякиным, которая пройдёт 4 августа в городе Магасе на Башне Согласия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году фестиваль «Башня Согласия» стал международным. Он собрал спортсменов не только из субъектов России, но и из Израиля, Испании, Киргизии и Китая.