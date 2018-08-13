В Ингушетии стартовал международный шахматный турнир «Башня согласия»

Магас, , 10:10 — REGNUM В Ингушетии 11 августа начался международный шахматный фестиваль «Башня согласия». В 2018 году он проходит уже в третий раз. Его участниками станут спортсмены из российских регионов — Калмыкии, Адыгеи, Москвы, Саратова, с Северного Кавказа. Участие в спортивных соревнованиях примут также гости из-за рубежа — Китая, Израиля, Испании, Киргизии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В рамках турнира состоятся открытые детские соревнования «Надежды Северного Кавказа 2018». Ожидается, что в них примут участие до 150 молодых спортсменов в возрасте от 13 до 19 лет. Будет разыгран также кубок спортивного клуба «Ади-Ахмад» по быстрым шахматам. Состоятся и сеансы одновременной игры для всех желающих.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Главный приз для участников — путевки на всероссийские соревнования «Первая лига». Шахматный фестиваль «Башня согласия» продлится до 22 августа.

Украшением фестиваля, как считают его организаторы, станет суперматч между двумя гроссмейстерами — ингушским шахматистом Эрнесто Инаркиевым и действующим чемпионом Китая Веем И. Вей И — трехкратный чемпион Китая. Эрнесто Инаркиев — чемпион Европы 2016 года. Их матч пройдет на самой высокой смотровой башне Северного Кавказа — 100-метровой Башне Согласия.

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Напомним, популяризация шахмат в Ингушетии ведется уже несколько последних лет. С 2016 года в республике реализуется проект «Шахматы в школу», разработанный Российской шахматной федерацией. Его инициатором стал Эрнесто Инаркиев.

В 30 образовательных учреждениях Ингушетии был введен обязательный курс игры в шахматы. В школы поступили 300 комплектов шахмат, 150 часов, 30 демонстративных досок и методические пособия для педагогов. Все необходимое оборудование предоставил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.