Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM

Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в результате травм, полученных на ринге в США, пройдет в воскресенье, 4 августа, в Петергофском морге Николаевской больницы. Он находится в Петергофе, на ул. Константиновской, д. 1.

Об месте и дате прощания сообщила супруга Дадашева в соцсети, на странице покойного супруга.

https://www.instagram.com/p/B0inrerlY8R/

Напомним, Максим Дадашев скончался от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который проходил 20 июля в США.

Российский спортсмен пропустил серию ударов в 11-м раунде и позднее был госпитализирован с потерей сознания от отёка мозга. Операция по трепанации черепа не помогла, и Дадашев скончался, пребывая в состоянии медикаментозной комы.

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