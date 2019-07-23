Москва, , 19:35 — REGNUM

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По предварительным данным, причиной смерти стало сердце, не выдержавшее нагрузок при операции по трепанации черепа.

Умар Кремлев подчеркнул, что семью Дадашева Федерация бокса России ни в коем случае не бросит и будет ей помогать

Напомним, бой Дадашева и Матиаса состоялся 20 июля в США. 28-летний российский боксёр пропустил серию ударов в 11-м раунде и позднее был госпитализирован с потерей сознания от отёка мозга.

Операция по трепанации черепа не помогла спортсмену, и он скончался, пребывая в состоянии медикаментозной комы.

Максим Дадашев в 2013 году завоевал титул серебряного призёра России. Выступая на профессиональном ринге, он не потерпел ни одного поражения, выиграв 13 боёв, завершив 11 из них нокаутом.

Читайте ранее в этом сюжете: Федерация бокса РФ подтвердила сообщения о смерти Максима Дадашева