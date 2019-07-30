Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет на турнире St. Petersburg Open, который состоится с 15 по 22 сентября 2019 года. Об этом 30 июля сообщается на сайте турнира.

На сегодняшний день Медведев занимает 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Кроме него, участие в турнире подтвердили Карен Хачанов, швейцарец Стэн Вавринка, хорват Борна Чорич, испанец Пабло Карреньо-Буста и серб Миомир Кецманович.

Напомним, в 2018 году турнир в Санкт-Петербурге выиграл австрийский теннисист Доминик Тим, обыгравший в финале представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 6:3, 6:1.

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