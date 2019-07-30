Цинциннати, США, 30 июля 2019, 07:23 — REGNUM
Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир в Цинциннати (США). Об этом сообщается на сайте соревнований.
Отмечается, что помимо Шараповой, организаторы турнира пригласили американскую теннисистку Винус Уильямс.
Напомним, в июле на Уимблдоне Шарапова из-за травмы не смогла доиграть матч первого круга против Полин Пармантье. После этого она не участвовала в турнирах.
Позднее Шарапова она заявила, что планирует играть на турнирах в Цинциннати, который пройдёт с 12 по 18 августа, и в Торонто (5−11 августа).
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