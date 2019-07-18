Нью-Йорк, США, 18 июля 2019, 15:54 — REGNUM
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список участниц Открытого чемпионата США — US Open. Об этом 18 июля сообщается на сайте турнира.
В список вошли теннисистки, входящие в первую десятку мирового рейтинга, а также победительницы турниров Большого шлема.
Напомним, Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японская теннисистка Наоми Осака.
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