Баку, , 08:39 — REGNUM

Спортсмен из Киргизии Бексултан Омурзаков стал победителем международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) Ultimax Fight Night в Баку, сообщает 29 июля издание 24. kg со ссылкой на тренера Кенжебека Чекирова.

В финальном поединке весовой категории до 90 кг Омурзаков должен был сразиться с Асгаром Машади из Ирана. Однако в последний момент иранец отказался от поединка по неизвестной причине. Тренер отметил, что боец был готов к бою, а завоеванный пояс является вкладом в поднятие престижа киргизской школы ММА.

Напомним, 31 марта боец из Киргизии Нурелес Айдаров одержал победу над российским спортсменом Олегом Личковаху на турнире М-1 Global Challenge 90. Бой завершился за 12 секунд.

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