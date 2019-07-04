Токио, 4 июля 2019, 11:21 — REGNUM
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков подписал контракт с японским промоушеном Rizin. Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что контракт заключен на четыре поединка. Первым соперником Штыркова будет представитель Южной Кореи Хун Ким.
Ранее сообщалось, что UFC и Штырков разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Причиной стала возможная дисквалификация бойца из-за запрещённого вещества, найденного в его допинг-пробе.
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