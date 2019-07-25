Краснодар, , 10:36 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» пополнил состав французским полузащитником Реми Кабелля. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», клубы достигли договоренности о трансфере 29-летнего хавбека.

В ближайшие два дня Кабелля прибудет в Краснодар для прохождения медицинского обследование, после которого с ним будет подписан контракт.

Добавим, что Кабелля играл за «Сент-Этьен» с лета 2018 года после перехода из «Марселя». В сезоне 2018/19 он сыграл в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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