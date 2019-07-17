Краснодар, , 15:56 — REGNUM

Шведский нападающий Маркус Берг рассказал, почему решил перейти в «Краснодар». Об этом 17 июля сообщается на сайте клуба.

По словам Берга, в «Краснодаре» собраны классные футболисты и хорошие тренеры, у команды неплохие шансы добиться результатов.

«Мы хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше», — сказал форвард.

Напомним, Берг перешёл в «Краснодар» в статусе свободного агента. Стороны подписали контракт, рассчитанный на один год.

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