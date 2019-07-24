Москва, 24 июля 2019, 12:54 — REGNUM
Российский боец Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.
Нурмагомедов, который является чемпионом в лёгкой весовой категории, обогнал в рейтинге чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.
Лидером общего рейтинга является действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Дэниэл Кормье.
Напомним, 7 августа в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов проведёт бой с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье.
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