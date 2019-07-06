Лас-Вегас, США, , 07:33 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели традиционную дуэль взглядов после пресс-конференции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по поводу нескольких предстоящих титульных боев, проходившую в Лас-Вегасе.

После дуэли бойцы пожали руки друг другу. Видео дуэли размещено в официальном Twitter UFC Europe.

https://twitter.com/UFCEurope/status/1147267889801465856

Отметим, Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе и в предыдущем боя с ирландским бойцом Конором Макгрегором в октябре 2018 года удачно отстоял это звание. Дастин Порье является временным чемпионом UFC и в последнем бою в апреле текущего года победил единогласным решением судей чемпиона UFC в полулёгком дивизионе американца Макса Холлоуэя.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 87 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC-242.