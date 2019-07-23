Вашингтон, , 09:56 — REGNUM

Самым дорогим спортивным клубом мира стал клуб по американскому футболу «Даллас Коубойс». Рейтинг составил журнал Forbes.

Стоимость «Даллас Коубойс» оценивается в $5 млрд. Второе место занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис», стоимость которого $4,6 млрд. Замкнул тройку футбольный «Реал» — $4,24 млрд.

Также в топ-10 вошли «Барселона» (футбол), «Нью-Йорк Никс» (баскетбол), «Манчестер Юнайтед» (футбол), «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (американский футбол), «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол), «Голден Стэйт Уорриорс» (баскетбол) и «Нью-Йорк Джаентс» (американский футбол).

Напомним, в 2018 году «Даллас Коубойс» также был признан самым дорогим спортивным клубом мира.

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