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Назван самый дорогой спортивный клуб мира, и это не «Реал»

Спорт

Клуб по американскому футболу «Даллас ковбойз» назван самым дорогим по версии Forbes

Назван самый дорогой спортивный клуб мира, и это не «Реал»
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Шлем с логотипом «Даллас ковбойз»

Вашингтон, 19 июля 2018, 08:29 — REGNUM  Рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes возглавил клуб по американскому футболу «Даллас ковбойз». Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за год стоимость клуба возросла на $600 млн, и теперь клуб стоит $4,8 млрд. «Даллас» сохранил лидерство в рейтинге.

Следом за «Далласом» идут три футбольных клуба — «Манчестер Юнайтед» ($4,12 млрд), «Реал» ($4,09 млрд) и «Барселона» ($4,064 млрд). Причём «МЮ» поднялся в этом году с третьего места на второе, «Реал» — с пятого на третье, а «Барселона» так и осталась на четвёртом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» второй год подряд признан самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.

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