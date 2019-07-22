Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM

Алия Муратова заняла третье место на чемпионате Европы по шахматам среди спортсменов с нарушением органов слуха. Об этом 22 июля сообщает издание BNews со ссылкой на управление культуры, спорта и молодежной политики Нур-Султана.

В управлении отметили, что Алия Муратова — член спортивной школы Нур-Султана для людей с ограниченными возможностями. Она является кандидатом в мастера спорта по шахматам и серебряным призером чемпионата Казахстана 2019 года.

Отметим, с 15 по 21 июля во Львове прошел чемпионат Европы по шахматам среди спортсменов с нарушением органов слуха. В соревнованиях приняли участием около 200 представителей из 20 стран Европы. Результаты чемпионата учитываются в международном рейтинге.

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