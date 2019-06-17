Чемпионкой Азии стала шахматистка из Казахстана

Пекин, , 08:41 — REGNUM Динара Садуакасова из Казахстана стала чемпионкой Азии по шахматам в китайском Синтай, сообщили в пресс-службе казахстанской федерации шахмат.

На международном турнире Казахстан представляли Ринат Джумабаев, Динара Садуакасова и Гульмира Даулетова. Садуакасова набрала 7,5 очков из 9 возможных и обошла 36 соперниц из 15 стран мира.

Турнир проходил по швейцарской системе в девяти раундах. Призовой фонд соревнований составил $80 тыс. Победа на чемпионате Азии позволила Садуакасовой пройти отбор на Кубок мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года женская сборная Казахстана завоевала пятое место на чемпионате мира по шахматам. Казахстанские шахматистки достигли такого результата впервые в истории командного чемпионата.

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