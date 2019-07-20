Каир, , 07:54 — REGNUM

Голкипер сборной Алжира по футболу Раис МБоли признана самым лучшим игроком финального матча Кубка Африки между командами Алжира и Сенегала.

Бывший вратарь самарской команды «Крылья Советов» сделал в матче три удачных сейва, что позволило ему сохранить свои ворота нетронутыми.

Отметим, Раис МБоли выступал в составе самарского клуба в 2010 гожу и провел за нее 17 матчей, а в 2011 играл за другие клубы на правах аренды. В настоящее время является голкипером аравийского клуба «Аль Иттифак».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Алжира одержала победу над командой Сенегала в финальном матче Кубка Африки со счётом 1:0.