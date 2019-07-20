Каир, , 05:45 — REGNUM

Победителем чемпионата Кубка Африки стала сборная Алжира по итогам матча с Сенегалом. Алжир выиграл со счётом 0:1.

Финальная игра про ходила в Каире 19 июля. Мяч в ворота Сенегала отправил нападающий Багдад Бунеджах.

Сенегал взял в этих соревнованиях «серебро», Нигерия — «бронзу». Четвёртое место досталось сборной Туниса.

Напомним, 32-й Кубок Африки проходил в Каире с 21 июня по 19 июля 2019 года.

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