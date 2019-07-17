Хьюстон, США, , 12:29 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» объявил о переходе разыгрывающего Расселла Уэстбрука из «Оклахомы-Сити Тандер». Об этом 17 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Уэстбрук стал игроком «Хьюстона» в результате обмена. «Оклахома» взамен получила Криса Пола, а также право выбора на нескольких драфтах НБА.

Напомним, Уэстбрук защищал цвета «Оклахомы» с 2008 года.

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