Оклахома-сити, США, , 08:00 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» согласовал обмен разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что вместо Уэстбрука «Оклахома» получит Криса Пола, а также право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов и выбор на драфтах 2021 и 2025 годов.

Напомним, Уэстбрук выступает за «Оклахому» с 2008 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что «Оклахома» готова его обменять в другой клуб.

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