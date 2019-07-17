Лейпциг, Германия, , 10:33 — REGNUM

Нападающий английского «Эвертона» Адемола Лукман станет игроком немецкого клуба «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «РБ Лейпциг» заплатит за трансфер футболиста €25 млн. Ожидается, что переход состоится в ближайшее время.

Отметим, что Лукман уже выступал за «РБ Лейпциг» во второй половине сезона 2017/18 на правах аренды.

В январе 2017 года он перешёл в «Эвертон» из «Чарльтона» за €8,8 млн. В прошедшем сезоне форвард сыграл в 21 матче чемпионата Англии, в котором отдал две результативные передачи.

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