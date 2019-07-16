Лондон, , 14:55 — REGNUM

Английский клуб «Вест Хэм Юнайтед» договорился о переходе нападающего Себастьена Аллера из «Айнтрахта». Об этом сообщается на странице немецкого клуба в Twitter.

Отмечается, что 25-летний футболист в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего сможет подписать контракт с лондонским клубом.

Напомним, Аллер играл за «Айнтрахт» с 2017 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах чемпионата Германии, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

С 2010 по 2016 год Аллер вызывался в сборные Франции различных возрастов, однако в главную команду страны приглашений не получал.

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