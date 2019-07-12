Лондон, , 11:09 — REGNUM

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин Ван Перси будет работать экспертом на британском телевидении. Об этом сообщает The Daily Mirror.

По информации издания, Ван Перси станет экспертом телеканала BT Sport. Он подпишет контракт на один год.

Отмечается, что с Ван Перси будут работать бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.

Напомним, Ван Перси завершил карьеру после окончания сезона 2018/19. Будучи игроком он выступал за такие клубы, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд».

Читайте также: Ван Перси признан лучшим игроком августа в чемпионате Нидерландов