Ван Перси признан лучшим игроком августа в чемпионате Нидерландов

Амстердам, 14 сентября 2018, 07:41 — REGNUM Лучшим игроком августа в чемпионате Нидерландов признан 35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси. Об этом сообщается на странице голландской лиги в Twitter.
В четырёх стартовых матчах нового сезона ван Перси забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, ван Перси выступал за «Фейеноорд» с 2001 по 2004 год. Также он играл за английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче». В январе 2018 года форвард вернулся в «Фейеноорд».
В составе «Арсенала» ван Перси выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Будучи игроком «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии. В составе сборной Нидерландов он выигрывал серебро (2010) и бронзу (2014) чемпионатов мира.