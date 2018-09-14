Ван Перси признан лучшим игроком августа в чемпионате Нидерландов

Амстердам, , 07:41 — REGNUM Лучшим игроком августа в чемпионате Нидерландов признан 35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси. Об этом сообщается на странице голландской лиги в Twitter.

В четырёх стартовых матчах нового сезона ван Перси забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, ван Перси выступал за «Фейеноорд» с 2001 по 2004 год. Также он играл за английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче». В январе 2018 года форвард вернулся в «Фейеноорд».

В составе «Арсенала» ван Перси выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Будучи игроком «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии. В составе сборной Нидерландов он выигрывал серебро (2010) и бронзу (2014) чемпионатов мира.