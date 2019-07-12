Санкт-Петербург, , 08:16 — REGNUM

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что санкт-петербургский клуб является одним из главных фаворитов сезона 2019/20 Российской премьер-лиги. Об этом сообщают «Известия».

"Безусловно, «Зенит» — один из главных фаворитов сезона. Команда здорово играла в прошлом сезоне, но насколько она готова к новому вызову, покажет только старт чемпионата», — сказал Петржела.

Он добавил, что у «Зенита» будет серьёзная конкуренция, поскольку очень силён «Локомотив», а также борьбу может навязать и ЦСКА.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.

Добавим, что Петржела возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 года. В 2003 году впервые он выиграл с командой серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка премьер-лиги.

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