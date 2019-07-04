Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» представил новые комплекты формы на сезон 2019/20. Об этом 4 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Домашняя форма выполнена в традиционном для клуба голубом цвете. Гостевой комплект сделан в белом цвете.

«Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/zenit_spb/status/1146738308338388992

Кроме того, отмечается, что форма произведена из переработанного полиэстера. При этом для создания одного комплекта используется 16 переработанных пластиковых бутылок.

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