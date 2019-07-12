Суэц, 12 июля 2019, 07:28 — REGNUM
Сборная Алжира одержала победу над сборной Кот-д'Ивуара в четвертьфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 — по пенальти).
В составе алжирской команды счёт открыл полузащитник Софьян Фегули на 20-й минуте. На 62-й минуте форвард Кот-д'Ивуара Жонатан Коджиа восстановил равновесие.
Победитель матча определился в серии пенальти, в которой точнее оказались алжирские футболисты — 4:3.
Таким образом, сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка Африки, где сыграет с командой Нигерии.
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