Каир, , 05:26 — REGNUM

Победу в четвертьфинале Кубка Африки одержали футболисты Туниса над Мадагаскаром. Игра 11 июля завершилась со счётом 3:0.

Голы забили полузащитник Ферджани Сасси (52-я минута), вингер Юссеф Мсакни (60-я минута), полузащитник Наим Слити (в дополнительное время, 90+3).

Таким образом, Тунис вышел в полуфинал Кубка Африки, где он сыграет с Сенегалом 14 июля. В другом полуфинале 15 июля Нигерия встретится с Алжиром. Сборная Алжира, напомним, победила Кот-д'Ивуар со счётом 3:4.

Читайте также: Сборная Нигерии обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка Африки