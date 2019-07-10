Краснодар, , 14:22 — REGNUM

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон выбыл на долгий срок из-за травмы. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Классон перенёс операцию на колене, и теперь ему предстоит пройти долгий и сложный процесс восстановления.

«Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Напомним, Классон получил травму колена 10 июня в матче в отборочном турнире чемпионата Европы, в котором сборная Швеции играла против сборной Испании (0:3).

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