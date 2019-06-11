Игрок «Краснодара» Классон получил травму в игре сборных Швеции и Испании

Мадрид, , 08:00 — REGNUM Полузащитник сборной Швеции и «Краснодара» Виктор Классон получил травму во время матча с командой Испании. Об этом сообщает Aftonbladet.

Классон получил травму в середине первого тайма, когда испанский защитник Жорди Альба сбил шведского игрока, который не смог продолжить матч.

Отмечается, что Классон в ближайшее время пройдёт обследование, которое определит степень серьёзности травмы. Издание отмечает, что есть подозрение на повреждение крестообразной связки колена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Испании одержала победу над Швецией со счётом 3:0.

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