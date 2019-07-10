Москва, , 03:33 — REGNUM

Порядка трёх миллионов евро осталось у ФК «Локомотив» на потенциальные трансферы, сообщил глава клуба Василий Кикнадзе в интервью «Спорт-Эксрпесс».

Он пояснил, что трансферный бюджет клуба — семь миллионов евро. Осталось ещё три миллиона евро, поскольку за защитника Дмитрий Живоглядова клуб заплатил ФК «Уфа» полтора миллиона.

Кроме того, в два с половиной миллиона обошёлся «Локомотиву» Джейсон Мурило, который перешёл из «Крузейро» (Бразилия). Оба трансфера состоялись в начале июля.

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