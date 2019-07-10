Москва, 10 июля 2019, 03:33 — REGNUM
Порядка трёх миллионов евро осталось у ФК «Локомотив» на потенциальные трансферы, сообщил глава клуба Василий Кикнадзе в интервью «Спорт-Эксрпесс».
Он пояснил, что трансферный бюджет клуба — семь миллионов евро. Осталось ещё три миллиона евро, поскольку за защитника Дмитрий Живоглядова клуб заплатил ФК «Уфа» полтора миллиона.
Кроме того, в два с половиной миллиона обошёлся «Локомотиву» Джейсон Мурило, который перешёл из «Крузейро» (Бразилия). Оба трансфера состоялись в начале июля.
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