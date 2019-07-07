Москва, , 08:39 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Локомотив» будет гордиться заключением контракта с новым бразильским защитником команду Серкейро Мурило, считает генеральный директор команды Василий Кикнадзе.

«Думаю, что этим трансфером мы будем гордиться», — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Также гендиректор «Локомотива» рассказал, что он считает, что через два года 22-летний и уже известный футболист войдет в сборную Бразилии по футболу, и что у Мурило хорошее будущее, которое может быть и в составе «Локомотива».

Кроме этого, Василий Кикнадзе заявил, что сейчас защитник играет очень прилично и нужно посмотреть, что будет дальше.

Отметим, в середине июня текущего года Серкейро Мурило подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на 5 лет. Игрок дебютировал в составе команды в матче Суперкубка России с санкт-петербургской командой «Зенит», который «Локомотив» ранее выиграл со счетом 3:2.