Турин, Италия, , 09:07 — REGNUM

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом». Об этом заявил агент футболиста Мино Райола, сообщает De Telegraaf.

«Де Лигт договорился об условиях контракта с «Ювентусом». Теперь слово за «Аяксом», — сказал Райола.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» подпишет с де Лигтом пятилетнее соглашение с зарплатой €12 млн в год.

В сезоне 2018/19 де Лигт сыграл в составе «Аякса» 55 матчей, в которых забил семь голов.

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