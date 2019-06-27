Турин, Италия, , 07:36 — REGNUM

Туринский «Ювентус» близок к подписанию контракта с защитником амстердамского «Аякса» Матейсом де Лигтом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, стороны достигли принципиальной договорённости об условиях перехода игрока.

Отмечается, что «Ювентус» подпишет с де Лигтом пятилетнее соглашение с зарплатой € 12 млн в год.

В сезоне 2018/19 де Лигт сыграл в 55 матчах за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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