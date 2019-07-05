Канберра, , 13:49 — REGNUM

Австралийский велогонщик Джек Бобридж приговорён к 4,5 годам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Cycling Tips.

Отмечается, что Бобридж может подать на условно-досрочно освобождение после 2,5 лет заключения.

В 2017 году Бобридж был признан виновным в незаконном обороте наркотиков в Австралии. В суде он заявил, что начал употреблять наркотики после подписания профессионального контракта в Европе в 2010 году.

Напомним, Бобридж являлся двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в велоспорте на треке, а также трёхкратным чемпионом мира по трековым велогонкам. Он завершил карьеру в 2016 году.

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