Авиньон, Франция, , 19:44 — REGNUM

Один человек погиб, пятеро были госпитализированы из-за аномальной жары в департаменте Воклюз на юге Франции. Об этом 29 июня сообщает газета Dauphiné Libéré.

Издание отмечает, что это первый официально зарегистрированный случай смерти от аномально жаркой погоды в стране. У скончавшегося и пострадавших была диагностирована гипертермия — высокая температура тела, связанная с перегревом.

Жертвой аномальной жары стал спортсмен-велосипедист, который интенсивно занимался велоспортом в горах. Накануне его доставили в больничный центр города Авиньон, где пострадавший скончался.

Сообщается, что состояние ещё одного из пяти пострадавших в настоящее время остаётся критическим.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 24 пострадавших во французском департаменте Нижний Рейн. Люди из-за жары отравились продуктами горения, скопившимися в домах из-за нагрева дымовых труб на солнце.