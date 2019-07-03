Москва, , 08:10 — REGNUM

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщает «Р-спорт».

По словам Потяевой, Кокорин будет проходить реабилитационные процедуры до момента этапирования в колонию.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала», — добавила Потяева.

Весной 2018 года Кокорин получил разрыв крестообразных связок, после чего был прооперирован. Спустя полгода он смог выйти на поле и сыграл в нескольких матчах. Однако в октябре 2018 года был арестован за участие двух драках в центре Москвы.

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