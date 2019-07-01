Москва, , 15:50 — REGNUM

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила. Об этом 1 июля сообщает «Чемпионат».

Александр Кокорин в суде Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся», — сказал Кокорин.

Он добавил, что лучше бы их послали на исправительные работы, «чтобы была польза».

Напомним, братья Александр и Кирилл Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Все осуждены за драки в Москве, в результате которых пострадали три человека.

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